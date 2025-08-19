نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: توحيد مناهج الصف الأول الثانوي بين البكالوريا والثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المواد الدراسية المقررة على طلاب الصف الأول الثانوي لا تختلف بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة الجديد، موضحة أن هذه المرحلة تمثل أساسًا مشتركًا للطلاب في النظامين بما يضمن وضوح المسارات التعليمية وتكافؤ الفرص للجميع.

وأوضحت الوزارة أن المواد الأساسية المضافة للمجموع في كلا النظامين تشمل اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والفلسفة والمنطق، بجانب العلوم المتكاملة والرياضيات.

وأشارت إلى أن هذه المجموعة من المواد تعد العمود الفقري للمقررات الدراسية التي تهدف إلى تنمية مهارات التفكير والتحليل لدى الطلاب وربط المناهج بمتطلبات المستقبل.

أما بالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع، فأكدت الوزارة أنها واحدة في النظامين أيضًا وتشمل اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الدينية، إضافة إلى مادة البرمجة وعلوم الحاسب.

وشددت على أن مادة التربية الدينية لها ضوابط خاصة حيث يشترط لاعتبار الطالب ناجحًا فيها الحصول على نسبة لا تقل عن 70% وفقًا لقانون التعليم وتعديلاته الأخيرة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن توحيد المناهج في الصف الأول الثانوي بين النظامين يهدف إلى تهيئة الطالب مبكرًا للتعامل مع طبيعة الدراسة في المرحلة الثانوية، سواء اختار لاحقًا الاستمرار في نظام البكالوريا أو في نظام الثانوية العامة.

كما يتيح هذا التوحيد مرونة أكبر لأولياء الأمور عند اختيار النظام المناسب لأبنائهم دون القلق من وجود اختلاف في المواد أو المحتوى الدراسي في بداية المرحلة.

وبذلك، يصبح الصف الأول الثانوي نقطة التقاء للنظامين، حيث يبدأ جميع الطلاب بنفس المناهج بما يحقق العدالة ويعزز وضوح الرؤية حول مستقبلهم التعليمي.