مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 01:28 مساءً - استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث، فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (" 5" أشخاص من بينهم " 4" لهم معلومات جنائية ) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة أقسام شرطة ("عابدين - الطالبية – العجوزة" بالقاهرة والجيزة) ، وبصحبتهم ( 8) حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

