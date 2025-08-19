تشييع جنازة الدكتور يحيى عزمى بعد صلاة ظهر اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 01:28 مساءً - تقام جنازة الدكتور يحيى عزمى، أستاذ الإخراج السينمائى بالمعهد العالى للسينما، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر الغفير بالجمالية، كما يقام العزاء يوم السبت المقبل بعد صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

وكانت أكاديمية الفنون قد نعت الراحل بمنشور على صفحتها بموقع فيس بوك جاء فيه: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى: الأستاذ الدكتور يحيى عزمى، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما زوج الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون ،للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان.