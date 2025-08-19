الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، عن المواعيد المقررة لصرف معاشات الأعضاء وأسرهم للأشهر المتبقية من عام 2025، وذلك في إطار جهودها لضمان انتظام عمليات الصرف وصون حقوق المستحقين.

هتوصل لـ2000 جنيه.. قرار بصرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات رسميًا في هذا الموعد

خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المنعقد يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، تمت الموافقة على رفع قيمة المعاشات الشهرية بمقدار 500 جنيه، ليصبح المعاش 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ العمل بالزيادة اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025 مع صرف معاش شهر أكتوبر.

وأوضحت الأمانة العامة أن مواعيد صرف المعاشات حتى نهاية العام ستكون كالتالي:

الإثنين 15 سبتمبر 2025

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (مع تطبيق الزيادة)

الخميس 13 نوفمبر 2025

الإثنين 15 ديسمبر 2025

وأكدت الأمانة انتظام الصرف في هذه المواعيد بما يضمن حصول الأعضاء وأسرهم على مستحقاتهم المالية دون تأخير.

وفي سياق متصل، رد اتحاد نقابات المهن الطبية على ما تردد بشأن إيقاف صرف المعاشات للأعضاء كبار السن ممن تجاوزوا السبعين عامًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وقال الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن النقابة تلقت استفسارات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الشائعة، ما استدعى التواصل مباشرة مع الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام المساعد للاتحاد وأمين صندوق نقابة الأطباء، والذي نفى الأمر بشكل قاطع.

وشدد القاضي على أن صرف المعاشات سيستمر لجميع الأعضاء المستحقين دون أي انقطاع، مؤكدًا حرص الاتحاد على الالتزام الكامل بتوفير حقوق أعضائه والوفاء بجميع التزاماته المالية تجاههم.