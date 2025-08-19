نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: ندوة لتوعية الشباب بمخاطر السلوكيات السلبية بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ندوة توعوية بمقر مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.

شارك في الندوة عدد من قيادات التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

تضمنت الندوة عرض مواد فيلمية توضح إنجازات الدولة المصرية في مجال النقل والمواصلات، والتي تخدم ملايين المواطنين يوميًا، كما تناولت أبرز السلوكيات السلبية في التعامل مع مرفق السكك الحديدية، ومن بينها:

اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها.

إقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد.

شد فرامل الهواء خلال سير القطار.

إلقاء القمامة على القضبان.

التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات.

قيام الأطفال بقذف القطارات بالحجارة مما يعرض الركاب والسائقين للخطر.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث أكد المشاركون على أهمية التصدي لهذه الممارسات التي تتنافى مع القيم الحضارية والدينية وأخلاقيات المجتمع المصري، مشددين على دور المؤسسات التعليمية والدينية في توعية النشء والشباب بخطورتها.

كما أعرب الحاضرون عن دعمهم الكامل لجهود مؤسسات الدولة في نشر الوعي المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدين أن المشاركة الشعبية تمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المرافق العامة وصون مقدرات الوطن لخدمة الأجيال القادمة.