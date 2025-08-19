نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطارى مرسى علم الدولى والغردقه الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت اللجنة العليا للتفتيش برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية

بجولة تفقدية في مطارى مرسى علم الدولي ومطار الغردقه الدولى وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني الصحي، والبيئي في جميع المطارات المصرية .

كان في استقبال اللجنة الكابتن هشام القشاط مدير مطار مرسى علم الدولى والملاح ايمن شريف ممثل وزارة الطيران المدني بمطار مرسى علم والطيار خالد الشيمى مدير مطار الغردقه الدولى، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطارات المذكورة لاستقبال الرحلات، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة. كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية.

شملت الجولة تفقد أسوار المطارات ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي) والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، والأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة. كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب بكل مطار والاطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، بالإضافة إلى تفقد بوابات المطارات سابقه الذكر.