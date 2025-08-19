نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جمهوري بتعيين الدكتور ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 439 لسنة 2025، والذي يقضي بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل محمد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير.

مدة التعيين

وفقًا للقرار الجمهوري، يتولى الدكتور ماجد إسماعيل منصبه الجديد لمدة عام واحد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025.

النشر في الجريدة الرسمية

وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخه، وذلك ضمن حركة التعيينات القيادية التي تستهدف دعم وتطوير قطاع الفضاء والبحث العلمي في مصر.