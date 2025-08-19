وزيرة التنمية المحلية : الانتهاء من التأثيث النمطي لـ 332 مجمع خدمات حكومية فى 20 محافظة بتكلفة 660 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 11:16 صباحاً - في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس الوزراء بشأن تشغيل المنشآت والمشروعات التي نم نهوها ضمن المرحلة الأولى لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة".

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول موقف تأثيث مجمعات الخدمات الحكومية بما يجعلها مؤهلة للتشغيل الكامل وتقديم خدماتها للمواطنين .

وفي هذا السياق أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن اكتمال توريد وتركيب الأثاث النمطي لكافة المجمعات التي تم إنشائها في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والبالغ عددها 332 مجمع موزعة على 52 مركز إداري في 20 محافظة ، حيث كشف تقرير الوحدة المركزية للمبادرة عن أنه تم توريد الأثاث بالكامل لكافة الوحدات والجهات المشاركة بالمجمعات الحكومية.

وأشارت د.منال عوض إلى أن مجمع الخدمات يعتبر نموذجا متطورا للمنشآت الحكومية التي تقدم حزمة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطنين ، تم إنشائه على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية ، بحيث يتضمن كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية ومقرا للمجلس المحلي ، ومكتب للشهر العقاري ومكتب للأحوال المدنية ، بالإضافة الى مكتب لخدمات التضامن الاجتماعي وآخر للتموين فضلا عن مركز تكنولوجي لخدمات المواطنين ومكتب بريد ، وتبلغ مساحة المجمع المقام محو 450 متر ويتكون من أرضي وطابقين متكررين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم نهو عمليات الإنشاء والاستلام لمجمعات الخدمات الحكومية وأعقب ذلك قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المجمع لرصد احتياجاتها من الأثاث النمطي والتجهيزات التكنولوجية التي تمكنها من العمل بكامل طاقتها، وبالفعل تم الانتهاء من توريد كافة مكونات الأثاث النمطي بتكلفة إجمالية نحو 660 مليون جنيه تم صناعتها بالكامل بمصانع وطنية وبمدخلات معظمها محلية وبجودة عالية ، ووجهت د.منال عوض مسئولي الوحدة المركزية بالوزارة نحو المتابعة المستمرة مع المحافظات والوحدات المحلية لضمان تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هذه الأصول وصيانتها دوريا والتعامل معها بمسؤولية في إطار الحرص على المال العام.

وفى سياق موازي ، فقد بدأت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توريد وتركيب التجهيزات التكنولوجية للمجمعات ال 332 بموازنة إجمالية تقدر بحوالى 423 مليون تشمل توريد أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ومن المتوقع الانتهاء من التأثيث التكنولوجي لكافة المجمعات قبل نهاية العام الحالي 2025 .