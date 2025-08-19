نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة خمس جامعات أهلية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، عن القوائم المبدئية للمرشحين لشغل منصب رؤساء خمس جامعات أهلية، وهي:

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

وأوضح أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 51 مرشحًا، تمهيدًا للمرحلة التالية من إجراءات الاختيار.

تفاصيل أعداد المرشحين بكل جامعة

جاء توزيع القوائم المبدئية للمرشحين على النحو التالي:

جامعة جنوب الوادي الأهلية: 7 مرشحين

جامعة أسيوط الأهلية: 3 مرشحين

جامعة شرق بورسعيد الأهلية: 18 مرشحًا

جامعة الزقازيق الأهلية: 10 مرشحين

جامعة المنصورة الأهلية: 13 مرشحًا

لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية

وأشار البيان إلى أن مجلس الجامعات الأهلية شكّل لجنة متخصصة لاختيار رؤساء الجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق ووزير الصحة الأسبق.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من:

الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق

الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق

ممثل عن مجلس الجامعة

ممثل عن مجلس الأمناء

الخطوة القادمة في اختيار القيادات الجامعية

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في المرحلة المقبلة بإجراء مقابلات شخصية وفحص خطط المرشحين التطويرية لكل جامعة، قبل إعلان القائمة النهائية واعتمادها من قبل مجلس الجامعات الأهلية ورفعها إلى وزارة التعليم العالي لاتخاذ القرار الرسمي.