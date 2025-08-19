نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: اختتام تدريب الدفعة الأولى من السائقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن نجاحها في اختتام تدريب الدفعة الأولى من السائقين ضمن المبادرة الوطنية "سائق واعٍ.. لطريق آمن".

شهد اليوم الختامي تنفيذ تدريب عملي ميداني على أساليب القيادة الآمنة بمشاركة خبراء المرور والمدربين المتخصصين، حيث شمل البرنامج محاور متكاملة نظرية وعملية تناولت: القيادة الاحترافية، قواعد المرور والإشارات، التعامل مع المواقف الطارئة، الصيانة الوقائية للمركبات، ومعالجة الأعطال البسيطة، بالإضافة إلى التوعية السلوكية والنفسية لتعزيز الانضباط والالتزام المهني لدى السائقين.

وفي ختام البرنامج، جرى تسليم الشهادات المعتمدة للمتدربين الذين اجتازوا التدريب بنجاح.

وأكدت الشركة القابضة أن المبادرة تمثل مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا لإعداد كوادر مؤهلة من السائقين يمتلكون الوعي والمسؤولية والمهارة، بما يساهم في رفع معدلات السلامة المرورية وتقليل نسب الحوادث، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري.

كما سيتم اختيار أفضل العناصر المتميزة للانضمام إلى الشركات التابعة لوزارة النقل، بما يتيح فرص عمل مجزية ويضمن توفير كفاءات عالية المستوى.

وأوضح البيان، أن المبادرة لاقت إقبالًا كبيرًا منذ إطلاقها، حيث تقدم أكثر من 700 سائق تم تصنيفهم وفقًا لدرجات الرخص (أولى – ثانية – ثالثة).

وقد بدأت المرحلة الأولى بتدريب أصحاب الرخصة الدرجة الأولى، حيث تم اختيار 250 سائقًا قُسّموا إلى 10 مجموعات تدريبية لضمان جودة التدريب وسهولة المتابعة والتقييم.

وأشارت الشركة إلى أن البرنامج التدريبي يُنفّذ وفق منهج علمي حديث وبإشراف مباشر من وزارة النقل، في إطار رؤية الدولة لرفع كفاءة العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية.

كما أكدت استمرار الدورات خلال الفترة المقبلة لتشمل أصحاب الرخص الثانية والثالثة، مع إمكانية تجديد الدعوة لاحقًا للراغبين في تطوير مهاراتهم والاستفادة من فرص العمل المتميزة التي توفرها المبادرة.

واختتمت الشركة بالتأكيد على أن البرنامج مجاني بالكامل، ويُعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تضع الإنسان أولًا، وتولي السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات أولوية قصوى.