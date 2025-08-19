نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 37 درجة في الظل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

فرص سقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح

صرح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من حلايب، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، ما يساهم في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، على عدد من المدن والمحافظات، وجاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 37 – الصغرى 27 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 – الصغرى 24 درجة.

مطروح: العظمى 30 – الصغرى 23 درجة.

سوهاج: العظمى 42 – الصغرى 30 درجة.

قنا: العظمى 43 – الصغرى 30 درجة.

أسوان: العظمى 44 – الصغرى 31 درجة.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل الباردة للحماية من موجة الحر المؤقتة، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.