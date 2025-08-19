نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني لتعزيز التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، السيد يويتشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد أبو بكر سفير مصر في اليابان، إلى جانب المهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، وجون كاروبي رئيس الجانب الياباني للمجلس.

وجاء اللقاء قبيل انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو.

إشادة بالعلاقات التاريخية بين مصر واليابان

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره الكبير للعلاقات المصرية اليابانية، مؤكدًا أنها علاقات تاريخية ممتدة على المستويين الحكومي والشعبي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق الروابط بين القاهرة وطوكيو، مشيرًا إلى تطلع القيادة المصرية إلى تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وشدد رئيس الوزراء على أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، معربًا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح الشعبين.

تواصل دائم وتبادل للخبرات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات بين البلدين ممتدة منذ عهد النهضة اليابانية، حيث يحرص الجانبان على التواصل المستمر وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات، مشيدًا في الوقت نفسه باجتهاد وانضباط الشعب الياباني الذي كان له دور رئيسي في تحقيق النهضة اليابانية الحالية.

الجانب الياباني يؤكد تطلع بلاده للتعاون مع مصر

من جانبه، رحّب وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بزيارة رئيس الوزراء إلى طوكيو، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع مصر وجعلها شراكة استراتيجية يعتمد عليها.

وأشار الوزير الياباني إلى وجود العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونًا مشتركًا، وفي مقدمتها مجال التعليم، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة. كما أعرب عن رغبة بلاده في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع القاهرة بما يعزز من مكانة العلاقات الثنائية على المستويين الإقليمي والدولي.