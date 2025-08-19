نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا للموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا وفرص سقوط أمطار رعدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر غدًا الثلاثاء 19 أغسطس 2025 تغيرًا ملحوظًا في حالة الطقس، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستتعرض لارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وهو ما يعنى أن الموجة الحارة التي سيطرت خلال الأيام الماضية تودع البلاد تدريجيًا.

وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب المناطق الداخلية، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يميل الطقس ليلًا إلى الحرارة والرطوبة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية ستتكون بشكل ملحوظ في الساعات المبكرة من الصباح بدءًا من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خاصة على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ويمتد تأثيرها إلى الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، وكذلك على مناطق من وسط سيناء.

وأشار شاهين إلى أهمية توخي الحذر من جانب قائدي المركبات خلال تلك الفترة لتفادي وقوع أي حوادث سير نتيجة انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما أعلنت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد يصاحبها الرعد في بعض الأوقات على مناطق متفرقة من حلايب، مؤكدة أن تلك الظاهرة الجوية ستكون محدودة لكنها قد تؤثر على الأجواء.

وأضافت الهيئة أن معظم أنحاء الجمهورية ستشهد نشاطًا ملحوظًا لحركة الرياح، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحسين الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة وتخفيف حدة الشعور بالرطوبة العالية.

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب واضح في حركة البحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح من المتوقع أن تتراوح ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 و3.5 متر، وهو ما يستدعي توخي الحذر من جانب العاملين في مجال الصيد والملاحة.

ونشرت الهيئة بيانًا تفصيليًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، فيما تسجل محافظة الإسكندرية 32 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، ومحافظة مطروح 30 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

أما محافظات جنوب الصعيد فتظل الأكثر تأثرًا بالطقس شديد الحرارة، حيث تسجل سوهاج 42 درجة للعظمى و30 درجة للصغرى، بينما تصل درجة الحرارة في قنا إلى 43 للعظمى و30 للصغرى، وتسجل أسوان أعلى المعدلات بدرجة عظمى تبلغ 44 وصغرى 31.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن محافظات جنوب الصعيد ستظل في ذروة التأثر بالموجة الحارة، حيث تقترب درجات الحرارة من منتصف الأربعينيات، بينما تشهد السواحل الشمالية أجواء أقل حرارة نسبيًا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت الهيئة أن التحسن التدريجي في حالة الطقس لن يمنع استمرار الشعور بالحرارة المرتفعة خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الداخلية.