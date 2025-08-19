وزير الصحة الفلسطيني: زيارتى لمعبر رفح تجسد عمق العلاقات مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 10:20 صباحاً - أكد وزير الصحة الفلسطينى، الدكتور ماجد أبو رمضان، أن الزيارة التى قام بها إلى مدينة العريش ومعبر رفح، ضمن الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تُجسد عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، وتعكس التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية إنسانيًا وسياسيًا، مثمنا جهود الدولة المصرية ومؤسساتها، وعلى رأسها وزارة الصحة، التي لم تتوقف عن تقديم الدعم والرعاية لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وقال أبو رمضان، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن الزيارة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزايد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تهدد باجتياح مدينة غزة وإفراغها من سكانها، مؤكدا أنها لم تكن مجرد خطوة سياسية أو إعلامية، بل حملت رسائل إنسانية وسياسية قوية، تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتجدد المطالبة بالحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967.