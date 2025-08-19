أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات تقرير اتحاد الغرف التجارية

رئيس الوزراء يستعرض تقرير اتحاد الغرف التجارية حول مبادرة خفض الأسعار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا شاملًا من الاتحاد العام للغرف التجارية حول نتائج مبادرة خفض الأسعار، التي تم التوافق على إطلاقها مؤخرًا، بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة في الأسواق.

التقرير كشف بدء تنفيذ خطة العمل بالفعل في مختلف المحافظات، وسط مشاركة واسعة من الغرف التجارية والصناعية والسلاسل التجارية وكبار المنتجين والمستوردين.

أبرز تصريحات تقرير اتحاد الغرف التجارية