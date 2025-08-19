- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستعرض تقرير اتحاد الغرف التجارية حول مبادرة خفض الأسعار في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات تقرير اتحاد الغرف التجارية
أخبار مصر
الثلاثاء 19/أغسطس/2025 - 02:07 ص 8/19/2025 2:07:30 AM
رئيس الوزراء يستعرض تقرير اتحاد الغرف التجارية حول مبادرة خفض الأسعار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا شاملًا من الاتحاد العام للغرف التجارية حول نتائج مبادرة خفض الأسعار، التي تم التوافق على إطلاقها مؤخرًا، بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة في الأسواق.
التقرير كشف بدء تنفيذ خطة العمل بالفعل في مختلف المحافظات، وسط مشاركة واسعة من الغرف التجارية والصناعية والسلاسل التجارية وكبار المنتجين والمستوردين.
أبرز تصريحات تقرير اتحاد الغرف التجارية
- بدء تنفيذ خطة العمل المتفق عليها في اجتماعات رئيس الوزراء مع اتحاد الغرف التجارية والغرف الصناعية، ووزير التموين مع قيادات الشركات والسلاسل التجارية.
- إطلاق مبادرات لتوفير السلع المخفضة عبر الغرف التجارية بالمحافظات، وبدء خفض الأسعار في أغلبها.
- تبكير موعد الأوكازيون الصيفي ليبدأ من 4 أغسطس بمشاركة 2134 محلًا تجاريًا، بزيادة 33% عن العام الماضي، مع خصومات من 10% إلى 50%.
- وزارة التموين، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طرحت خصومات من 5% إلى 18% على 640 سلعة من خلال أكثر من 1000 منفذ ومجمع استهلاكي.
- تعاون المنتجين والمستوردين مع السلاسل التجارية لتقديم خصومات من 5% إلى أكثر من 20%، وتصل إلى 24% في بعض الأصناف، وبدأت الخصومات تظهر أيضًا خارج السلاسل.
- استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 10% في المتوسط.
- خصومات على الأجهزة الكهربائية والمنزلية بين 5% إلى 35%، مع طرح برامج تمويل طويلة الأجل دون مقدم.
- خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، مع دراسة مبادرة لخفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها بنفس آلية التمويل.
- خفض أسعار السيارات (محلية ومستوردة) بنسب من 10% إلى 20% سواء جديدة أو مستعملة، مع إتاحة تمويل طويل الأجل دون مقدم.
- التوسع في أسواق اليوم الواحد بالتعاون بين التموين والتنمية المحلية والغرف التجارية، لتجاوز 120 سوقًا بجميع المحافظات، مما يقلل تكاليف التداول والنقل بنسبة تصل إلى 15%.
- استمرار استقرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر، بينما ارتفع زيت الأولين قليلًا.
- انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والحمراء واللحوم، واستقرار الألبان والبيض بعد موجة الانخفاض السابقة.
- توقع استمرار انخفاض الأسعار نتيجة وفرة المعروض، وانخفاض أسعار الجملة، وزيادة المنافسة مع تراجع القوة الشرائية.