الدين خارج المجموع.. تعرف على مواد الصف الثالث الثانوي في البكالوريا المصرية

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها، شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

مواد الصف الثالث الثانوي في البكالوريا المصرية

- يدرس الطالب التربية الدينية مادة خارج المجموع في جميع التخصصات والنجاح فيها من 70%

- المواد التخصصية:

*الطب وعلوم الحياة: الاحياء (مستوى متقدم) + الكيمياء مستوى متقدم

* الهندسة وعلوم الحاسب: الرياضيات مستوى متقدم + الفيزياء مستوى متقدم

* الأعمال: الاقتصاد مستوى متقدم + الرياضيات

*الاداب والفنون: جغرافيا مستوى متقدم + إحصاء

