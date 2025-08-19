وزير خارجية مصر لـ CNN: ما يصوره البعض عن جهودنا بشأن غزة "كذبة كبيرة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 12:32 صباحاً - اصطحب وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، مذيعة شبكة CNN ، بيكي أندرسون، على الجانب المصري من معبر رفح، للتأكيد أن المعبر يعمل بشكل طبيعي من الجانب المصري، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو من يعرق إدخال المساعدات من خلاله.

وخلال الجولة، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، أن ما يصوره البعض بشأن جهود القاهرة فيما يتعلق بغزة وعدم بذلها ما يكفي "كذبة كبيرة"، ومؤكدًا أن تهجير سكان قطاع غزة من أراضهم "خط أحمر، ولن نقبل به، لن نشارك فيه، ولن نسمح بحدوثه"

وقال عبد العاطي إن مصر تعمل من خلال "قنوات مختلفة، بهدف واحد، وهو تخفيف العبء والمعاناة عن الفلسطينيين"، مضيفًا أن بلاده لن تتسامح مع محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأضاف وزير الخارجية، أن التهجير هدفه هو "تذكرة ذهاب فقط" للفلسطينيين خارج غزة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى "تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة "تحترم وتنفذ التزاماتها"، مضيفا: "أي نوع من التهجير سيكون مخاطرة كبيرة ولن نسمح لأي طرف بالمخاطرة بأمننا القومي وسيادتنا على حدودنا".