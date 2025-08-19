نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف مواد الصف الثاني الثانوي في البكالوريا المصرية والثانوية العامة (نظام جديد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

مواد الصف الثاني الثانوي في البكالوريا المصرية

- يدرس الطالب 3 مواد أساسية هي ( اللغة العربية - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى ).. ويختار الطالب مادة واحدة من المواد التخصصية الاتية:

- الطب وعلوم الحياة: الرياضيات أو الفيزياء

- الهندسة وعلوم الحاسب: الكيمياء أو البرمجة

- الأعمال: المحاسبة أو إدارة الأعمال

- الآداب والفنون: علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية



مواد الصف الثاني الثانوي في الثانوية العامة (نظام جديد)

- شعبة علمي: اللعة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة أدبي: اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات العامة - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع

-3 مواد خارج المجموع لجميع الشعب: التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية