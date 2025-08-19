نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مواد الصف الأول الثانوي في الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

مواد الصف الأول الثانوي في الثانوية العامة

- يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي 6 مواد أساسية وهم ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى ).

- 3 مواد خارج المجموع هي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب )، وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%

