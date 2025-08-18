ضياء رشوان لـ«إكسترا نيوز»: إسرائيل تشهد انقسامات كبيرة والغالبية تريد وقف الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 11:32 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن إسرائيل تشهد انقسامات في الفترة الحالية، فالغالبية في استطلاعات الرأي والشوارع تريد وقف الحرب، ولكن مجموعة أخرى من غلاة المستوطنين يعتدون ويستولون على كل شيء في الضفة الغربية، وبالتالي، فإن المجتمع الإسرائيلي لم يعد مجمعا على فكرة واحدة.

وأضاف رشوان، خلال لقاء مع الدكتورة منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي انقسمت ما بين سياسي وعسكري، سياسيا، هناك انقسام على مستوى حكومة اليمين الإسرائيلية بين غلاة المتطرفين والمتطرفين، فنتنياهو رئيس الوزراء من المتطرفين، بينما غلاة المتطرفين سيعترضون على إعلان صفقة وقف إطلاق النار، لأنهم يرفضون إيقاف الحرب نهائيا.

وتابع، أنّ غلاة المتطرفين مع ضم غزة واحتلالها بشكل كامل، على سبيل المثال، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق دعا إلى قتل 50 فلسطيني مقابل كل إسرائيلي قُتل في 7 أكتوبر، بما في ذلك الأطفال، ومن ثم، فإن نتنياهو لديه فرصة للخروج من الأزمة عبر الاستجابة إلى هذا الاقتراح.