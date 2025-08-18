نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تكشف مفاجأة بشأن منع راكب من السفر بسبب "شورت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يزعم فيه أحد المواطنين منعه من استقلال القطار بسبب ارتدائه "شورت".

وفي هذا السياق، توضح الهيئة أن الواقعة تعود إلى تواجد القطار رقم (945 – تهوية ديناميكية) على رصيف رقم (1) بمحطة مصر برمسيس والمتجه من القاهرة إلى بورسعيد، حيث طلب أحد المواطنين وبرفقته سيدة السماح لهما بالسفر على متن القطار باستخدام تذاكر تخص القطار رقم (3015 – ثالثة مكيفة) بعد تخلفهما عن رحلتهما.

وقد تمت الموافقة على طلبهما، إلا أن الراكب قام بوضع "ملاءة" على رف الأمتعة داخل العربة لحجب الرؤية بزعم الخصوصية، وهو ما استدعى تدخل مشرف القطار لتنبيهه بضرورة الالتزام بتعليمات الركوب وإزالة الساتر.

وتابعت: غير أن الراكب تجاوز الموقف بالتصوير المتعمد ونشر مقطع مجتزأ على مواقع التواصل الاجتماعي بما يسيء إلى الهيئة والعاملين بها.

وتؤكد الهيئة أنه لا صحة مطلقًا لما أُثير حول منع أي راكب من السفر بسبب ملبسه أو مظهره، كما تؤكد التزام جميع العاملين باللوائح المنظمة للعمل داخل القطارات، وحرصها على محاسبة أي مقصر وفق القواعد القانونية والإدارية.

وقد قررت الهيئة فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كما تشدد الهيئة على أن خدمة المواطنين متاحة على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والملاحظات، ويتم التعامل معها بجدية وشفافية وإخطار مقدميها بما يتم حيالها.

وتناشد الهيئة وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر الأخبار، والاعتماد على البيانات الرسمية تجنبًا لتداول معلومات غير صحيحة.

كما تدعو جمهور الركاب إلى الالتزام بالقيم المجتمعية والأخلاقية أثناء استخدام وسائل النقل العام، والتعاون مع أطقم العمل بما يضمن رحلة آمنة ومريحة للجميع.