البكالوريا التعليمية.. تفاصيل شهادة جديدة معادلة للثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 10:32 مساءً - يعد نظام البكالوريا التعليمية أحد المسارات الحديثة التي تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إدخالها ضمن منظومة التعليم الثانوي في مصر، ليكون بديلاً موازياً للثانوية العامة، يقوم على الدراسة لمدة ثلاث سنوات متواصلة، ويمنح الطالب في نهايتها شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة. ويهدف هذا النظام إلى إتاحة خيارات أوسع أمام الطلاب بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الحفاظ على مجانية التعليم وضمان تكافؤ الفرص.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام البكالوريا التعليمية يمثل مساراً اختيارياً للطالب بجانب الثانوية العامة، موضحة أنه لا يجوز إجبار أي طالب على الالتحاق بمسار محدد.

وتضمنت تعديلات قانون التعليم الأخيرة تخصيص فصل كامل بعنوان التعليم بنظام البكالوريا، حيث نصت المادة (37 مكرراً) على أن هذا النظام مجاني ويقتصر التقدم إليه على الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مع عدم السماح بالتحويل منه أو إليه من باقي أنظمة التعليم الثانوي خلال سنوات الدراسة.

وبحسب المادة (37 مكرراً 1)، تستمر الدراسة في نظام البكالوريا لمدة ثلاث سنوات، ويحصل الطالب بعد انتهائها على شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة. كما نصت المادة على أن تشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة يتم بترخيص يصدر بقرار من مجلس الوزراء، فيما يحدد وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذه المدارس.

أما المادة (37 مكرراً 2) فقد أوضحت أن وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، هو المختص بتحديد الأقسام والشعب والمسارات الخاصة بالبكالوريا، بما يشمل المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية والتخصصية. كما تحدد هذه المادة نظم التقويم والامتحانات ومواعيد انعقادها، بالإضافة إلى النهايات الكبرى والصغرى للدرجات وحدود النجاح.

ونصت التعديلات على أن الامتحانات ستعقد في نهاية كل عام دراسي على دورين في المقررات المؤثرة بالمجموع النهائي، على أن تكون المحاولة الأولى مجانية للطالب، بينما تحدد رسوم المحاولات الإضافية بقرار من وزير التربية والتعليم بما لا يتجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، مع إمكانية رفع هذا الحد تدريجياً بقرار من مجلس الوزراء بشرط ألا يتخطى إجمالي الرسوم 400 جنيه للمادة.

كما تضمنت المادة (37 مكرراً 3) أن وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، هو من يحدد شكل الشهادة النهائية الممنوحة للطالب، والتي يجب أن تتضمن تفاصيل الدرجات في كل مقرر، وعدد محاولات الامتحان، وتاريخ ونتيجة كل محاولة.

وبذلك يصبح نظام البكالوريا خياراً تعليمياً جديداً متوازياً مع الثانوية العامة، يتيح للطلاب مساراً مختلفاً يعتمد على قواعد واضحة ومحددة من حيث الدراسة والتقويم والامتحانات والشهادة النهائية.