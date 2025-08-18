أجمل أهداف الجولة الثانية من دوري NILE

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 10:32 مساءً - شهدت الجولة الثانية من دوري NILE تألقًا لافتًا لعدد من النجوم، الذين قدّموا أهدافًا من طراز خاص، خطفت أنظار الجماهير، وتصدّرت مشاهد الجولة الثانية بأداء فني مميز ولمسات حاسمة.

وحرص الحساب الرسمى لقناة أون سبورت على نشر أجمل 3 أهداف فى الجولة الثانية من بطولة الدورى، معلقا على الفيديو: " قذائف لا تصد ولا ترد.. تمريرة مارادونا.. أجمل أهداف الجولة الثانية من دوريNILE ".

وجاءت أبرز الأهداف كالتالي:

أطلق أحمد الشيخ، مهاجم حرس الحدود، تسديدة صاروخية لا تُرد سكنت شباك البنك الأهلي، في لقطة أظهرت القوة والدقة، مؤكدة عودته القوية إلى مستواه المعروف.

ثانى الأهداف هو هدف محمد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية الذى ترجم عرضية ساحرة من زميله "مارادونا" داخل منطقة الجزاء إلى هدف رائع في شباك بتروجت، ليتصدر المشهد بعد تسجيله أول أهداف كهرباء الإسماعيلية فى الدورى تاريخيا.

وثالث الأهداف كان صاروخية محمد مخلوف لاعب المصري الذى اختتم ثلاثية فريقه أمام طلائع الجيش بهدف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مزق بها شباك الخصم وأشعل مدرجات جمهور بورسعيد.

وتنطلق الجولة الثالثة من بطولة الدورى غدا الثلاثاء، التى تشهد غياب فريق الأهلي بسبب دوره في الحصول على راحة بسبب إقامة الدوري بـ21 فريقا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري

الثلاثاء 19 أغسطس

فاركو & الطلائع..6 مساء

البنك الأهلى & كهرباء الإسماعيلية..6 مساء

المصري & بيراميدز..9 مساء

الإسماعيلى & الاتحاد السكندري..9 مساء

الأربعاء 20 أغسطس

سيراميكا & انبى..6 مساء

وادى دجلة & بتروجت..9 مساء

الجونة & غزل المحلة..9 مساء

الخميس 21 أغسطس

المقاولون العرب & حرس الحدود ..6 مساء

مودرن سبورت & الزمالك..9 مساء

سموحة & زد إف سى ..9 مساء