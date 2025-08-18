أخبار مصرية

تعرف على مواد الصف الأول الثانوي في البكالوريا المصرية

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

مواد الصف الأول الثانوي في البكالوريا المصرية 

- ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة- اللغة الأجنبية الأولى ).

-  3 مواد غير مضافة للمجموع وهي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب)،  وتكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70%

 

