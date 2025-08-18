نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2300 طن مساعدات في قافلة «زاد العزة» الـ17 إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 17، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية العاجلة، في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.



و دفع الهلال المصري القافلة الـ 17 من «زاد العزة»، محملة بنحو 2300 طن من المساعدات، والتي تضمنت ما يزيد عن 2200 مساعدات غذائية ودقيق، وأطنان من المستلزمات الطبية والخيام، ومواد إغاثية لازمة يحتاجها القطاع، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي القطاع.



يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

1000508599

1000508598

1000508597

1000508594

1000508596

1000508595