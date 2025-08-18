نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء التضامن والخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يتفقدون المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري بالعريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اصطحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، في جولة داخل المركز اللوجستي الرئيسي للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء. ويُعد المركز المحطة الأساسية لانطلاق المساعدات المصرية الموجهة إلى قطاع غزة.

عرض تفصيلي للمنظومة الإغاثية

استمع الوفد إلى عرض قدمته الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، حول الخدمات التي يقدمها المركز في نقل المساعدات الإنسانية، وآليات إدارة الإمدادات بدءًا من جمع المساعدات وفرزها وتعبئتها وصولًا إلى معبر رفح.

ويغطي المركز مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم منظومة متكاملة لتخزين وحفظ المواد الإغاثية وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة للاحتياجات العاجلة داخل القطاع.

مركز لوجستي متكامل

ويقوم فريق الهلال الأحمر المصري باستقبال الشاحنات المحملة بالمساعدات، وفرزها وتغليفها، والتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة لدخول غزة، فضلًا عن تكويدها إلكترونيًا لتتبع خط سيرها حتى تسليمها داخل القطاع.

رسائل تضامن من الشعب المصري

ومن أمام مخازن الهلال الأحمر، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز "لا يحوي فقط مساعدات، بل يحوي مشاعر التضامن والوفاء والموقف الإنساني الراسخ من الشعب المصري تجاه أشقائه في فلسطين".

وأضافت: "نحن لا نرسل فقط أطنانًا من المساعدات الغذائية والدوائية، بل نرسل رسائل حب ودعم وأمان، وعهدًا دائمًا بالاستمرار"، مشيرة إلى أن مصر ماضية في أداء واجبها الإنساني تجاه غزة مهما كانت التحديات.