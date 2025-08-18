نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق نداءً إنسانيًا لإدخال المساعدات لغزة في المقال التالي

أطلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نداءً إنسانيًا من أمام معبر رفح، للمطالبة بإدخال كافة المساعدات العالقة والمخزنة لدى الهلال الأحمر المصري منذ أيام، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإنسانية. وقالت الوزيرة إن "الاحتفال الحقيقي بهذا اليوم يتمثل في تخفيف معاناة أشقائنا في غزة وإيصال الدعم الإنساني إليهم كما يستحقون".

مصر ثابتة في دعمها لغزة منذ السابع من أكتوبر

وأوضحت مرسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، أن مصر وعلى مدار 670 يومًا متواصلًا منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تتوقف عن أداء واجبها القومي والإنساني تجاه غزة رغم التحديات الجسيمة.

وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت التزامها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الدعم المصري لغزة "نهج أصيل وسياسة راسخة وليست استجابة مؤقتة لأزمة".

الهلال الأحمر المصري.. آلية وطنية لتنسيق المساعدات

استعرضت وزيرة التضامن الجهود المصرية في تنظيم عملية إدخال المساعدات، حيث تم تفويض الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية، مع استقبال الشحنات عبر الموانئ والمطارات والمعابر المصرية منذ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى إنشاء مراكز لوجستية بالعريش ومخازن جمركية مؤقتة لفحص الشحنات، بجانب تطوير نظام إلكتروني لتسجيل وتكويد وتتبع المساعدات منذ لحظة استلامها حتى تسليمها، فضلًا عن استخدام مطار العريش كمركز لوجستي عالمي استقبل مساعدات من أوروبا وأمريكا والدول العربية.

550 ألف طن مساعدات وعمليات إسقاط جوي

وكشفت الوزيرة أن مصر سهّلت دخول 550 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة، منها 75% مواد غذائية و25% مواد طبية وإغاثية، إضافة إلى تنفيذ 32 ألف عملية إسقاط جوي للسلال الغذائية لسكان القطاع.

كما تم إدخال 209 سيارات إسعاف، وإقامة 4 مستشفيات ميدانية بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي والفلسطيني، بجانب استقبال ناقلات بترول عراقية بما يعادل 10 ملايين لتر لتغطية الاحتياجات داخل غزة.

مبادرات نوعية ومطابخ إنسانية

وأشارت الوزيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري ابتكر مبادرات نوعية، مثل إنشاء مطبخ إنساني ومركز إمداد غذائي، قدّم أكثر من 2 مليون وجبة مطهية، و750 ألف وجبة جافة، إلى جانب مخيمات إيواء بخان يونس استفاد منها أكثر من 10 آلاف مواطن.

كما أطلق الصندوق قوافل "زاد العزة"، والتي بلغت حتى أغسطس 2025 نحو 16 قافلة بإجمالي 17 ألف طن من المساعدات، تضمنت 752 ألف سلة غذائية، و30 ألف رغيف خبز يوميًا من المخبز الآلي بالشيخ زويد، فضلًا عن 4400 طن دقيق.

استقبال الجرحى والمرضى في مصر

وأكدت الوزيرة أن مصر لم تقتصر على إرسال المساعدات، بل استقبلت أيضًا آلاف الجرحى والمرضى الفلسطينيين بمستشفياتها، بصحبة أكثر من 6300 مرافق، في إطار التزامها الإنساني.

وختمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الجهود المصرية ستتضاعف فور تحقيق وقف إطلاق النار، مشيدة بدور 35 ألف متطوع ومتطوعة يعملون ليلًا ونهارًا لضمان وصول المساعدات بسرعة وكفاءة إلى أهل غزة.