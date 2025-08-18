نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وزير الخارجية: مصر تواصل الضغط لإدخال المساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، عن حجم العراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر لن تتوقف عن جهودها في الضغط وحشد الرأي العام الدولي لضمان وصول الدعم الإغاثي إلى مستحقيه.

وخلال لقاء إعلامي مع المراسل عبد المنعم إبراهيم عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أوضح الوزير أن إسرائيل تمارس سياسة تعسفية صارمة برفض شاحنات المساعدات القادمة إلى غزة لأسباب غير مبررة، وصلت إلى حد رفض دخول أدوات طبية ضرورية، وكراسٍ مخصصة لذوي الهمم، وأَسرّة للرعاية المركزة، بل وحتى البطاطين والملاءات بسبب "ألوانها".

وأكد وزير الخارجية أن هذه الممارسات تخالف القانون الدولي، مشددًا على أن إدخال المساعدات ليس منحة من إسرائيل، بل هو مسؤولية قانونية وإنسانية، فيما تواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

تعسف إسرائيلي في إدخال المساعدات

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن جميع المراسلين الأجانب الذين حضروا المشهد رأوا بأعينهم حجم التعسف الإسرائيلي، حيث تُمنع شاحنات المساعدات الإنسانية من العبور لأسباب وصفها بـ "الواهية".

وأضاف أن رفض دخول مستلزمات أساسية مثل الكراسي الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، والأسرّة الخاصة بالعناية المركزة، وحتى البطاطين، يعد مؤشرًا على سياسة متعمدة لتشديد الأزمة الإنسانية في غزة.

مصر تواصل الضغط الدولي

شدد عبد العاطي على أن مصر لن تتوقف عن ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية على إسرائيل، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك على أكثر من صعيد لحشد الرأي العام الدولي، من أجل السماح بالنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون أي قيود أو عراقيل.

وأكد أن موقف مصر ثابت وواضح، وهو أن المساعدات الإنسانية ليست فضلًا أو منحة من الجانب الإسرائيلي، بل حق إنساني تفرضه المواثيق والقوانين الدولية.

وقف إطلاق النار.. شرط الإرادة السياسية

وحول إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، أوضح وزير الخارجية أن ذلك "ممكن أن يكون قريبًا جدًا"، لكنه مرهون بتوفر شرط أساسي، وهو الإرادة السياسية والنية الحسنة من الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها مع الأطراف كافة، بما في ذلك حركة حماس، حيث يوجد وفد يشارك في المباحثات الجارية، داعيًا جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية وإبداء المرونة الكافية للتوصل إلى اتفاق شامل.