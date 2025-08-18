ضياء رشوان: أتمنى أن تجد إسرائيل في المقترح مخرجا لمواجهة الضغوط الداخلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 08:25 مساءً - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان للقاهرة الإخبارية إنه يتمنى أن تجد إسرائيل في المقترح مخرجا لها لمواجهة الضغوط الداخلية لوقف الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.