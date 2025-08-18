نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توضح القواعد العامة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية وضمان حرية اختيار الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية للمرحلة الثانوية يخضع لقواعد واضحة تضمن للطلاب حرية الاختيار وعدم الإلزام، موضحة أن القانون يمنع تمامًا التحويل من نظام الثانوية العامة إلى نظام البكالوريا المصرية أو العكس بمجرد اختيار الطالب لنظام بعينه.

وشددت الوزارة على أنه لا يوجد أي إجبار للطلاب على الالتحاق بنظام محدد، حيث يحق للطالب قانونًا اختيار النظام الدراسي الذي يناسبه سواء الثانوية العامة أو البكالوريا المصرية، مع التزام المدارس بتنفيذ هذه القواعد.

وأوضحت القواعد العامة أن عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث الثانوي بنظام البكالوريا المصرية هو 6 مواد فقط، بالإضافة لمادة التربية الدينية التي تدرس خارج المجموع، بينما يدرس الطالب في نظام الثانوية العامة 11 مادة دراسية إلى جانب المواد التي لا تُضاف للمجموع.

ويتميز نظام البكالوريا المصرية بتوفير فرص امتحانية متعددة في كل مادة دراسية، حيث يتم احتساب الدرجة بشكل تراكمي بين الصفين الثاني والثالث، على عكس نظام الثانوية العامة الذي يمنح الطالب فرصة امتحان واحدة فقط في كل مادة دراسية، بالإضافة إلى امتحان دور ثان بنصف الدرجة.

وأكدت الوزارة أن قواعد القبول بالجامعات ثابتة لكلا النظامين، سواء للطلاب الدارسين بالثانوية العامة أو بنظام البكالوريا المصرية، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب.