نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء التضامن والخارجية ورئيس وزراء فلسطين يتفقدون المطبخ الإنساني والمخبز الآلي للهلال الأحمر المصري بالعريش لدعم غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، رفقة الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له، وبحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري؛ المطبخ الإنساني والمخبز الآلي التابعين للهلال الأحمر المصري بالعريش، للوقوف على سير العمل وجهود تجهيز وتعبئة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة.

تجربة رائدة لدعم غزة بالوجبات

واطّلع الوفد المصري–الفلسطيني على أعمال المطبخ الإنساني الذي يُعد تجربة نوعية استحدثها الهلال الأحمر المصري لتقديم وجبات مطهية وساخنة وجافة للأشقاء في القطاع.

وتمكّن المطبخ الإنساني خلال الأشهر الماضية من إدخال أكثر من 2 مليون وجبة مطهية، وأكثر من مليون وجبة ساخنة، و750 ألف وجبة جافة، في إطار جهود متواصلة لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

خبز يومي من مصر إلى غزة

كما يشمل المشروع مخبزًا آليًا لإنتاج عشرات الآلاف من أرغفة الخبز يوميًا، ضمن مبادرة "لقمة هنية من مصر إلى غزة"، التي تسهم في سد جزء من احتياجات الأهالي الغذائية اليومية داخل القطاع.

وأكدت وزيرة التضامن أن هذه الجهود تجسد رسالة تضامن إنسانية متجددة من الشعب المصري لأشقائه الفلسطينيين، مشددة على استمرار الدعم المصري بكافة أشكاله حتى رفع المعاناة عن سكان غزة.

