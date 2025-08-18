نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق مكافحة الإدمان يطلق مرحلة جديدة من حملة "المخدرات مش هتضيعك لوحدك" بمشاركة أحمد شيبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرحلة جديدة من حملته التوعوية "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، من خلال بث أغنية بعنوان "بقول لا" بمشاركة الفنان أحمد شيبة، وذلك لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالإدمان.

تكثيف برامج التوعية والكشف على السائقين

ويواصل الصندوق تكثيف برامجه التوعوية بالتوازي مع جهود الدولة في شن حملات للكشف تعاطي المواد المخدرة بين السائقين بالطرق السريعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت قيادته تحت تأثير المخدر، وفقًا لقانون المرور.

وتستهدف الحملة توعية السائقين بخطورة التعاطي، وإبراز الخدمات التي يقدمها الخط الساخن "16023" من علاج مجاني وسري لمرضى الإدمان، بالإضافة إلى المشورة العلاجية والدعم النفسي ومتابعة الحالات وأسرهم.

تصحيح المفاهيم المغلوطة

تركز الحملة كذلك على دحض المعتقدات الخاطئة المنتشرة بين السائقين، مثل الاعتقاد بأن المخدرات تزيد من التركيز أو تمنح قوة لتحمل فترات عمل طويلة، بينما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن السائقين الذين يقودون تحت تأثير الحشيش ترتفع احتمالية تسببهم في الحوادث بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغيرهم.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

في السياق نفسه، حققت الأغنية الجديدة للحملة تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصلت إلى نحو 8 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للصندوق بـ "فيسبوك" خلال أسبوع واحد من إطلاقها.

ويؤكد هذا التفاعل على نجاح الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المخدرات، إلى جانب الترويج لخدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي التي تقدمها مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.