ضياء رشوان: جهود مصرية هائلة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 07:28 مساءً - قال الكاتب الصحفى، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن هناك جهود مصرية هائلة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأكد رشوان في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل الفلسطينية ردت على المقترح دون أي تحفظات، لافتاً إلى أن الوسيطان المصري والقطري بعثا المقترح لإسرائيل والكرة الآن في ملعبها.

وأعرب رشوان عن أمله في أن تجد إسرائيل في المقترح مخرجا لها لمواجهة الضغوط الداخلية لوقف الحرب.