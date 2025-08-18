بعد رحيل معلول والسولية.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد وصول الشارة لـ مصطفى شوبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 07:28 مساءً - جاء ظهور مصطفى شوبير، حارس مرمي النادي الاهلي ، مرتدياً شارة القيادة فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة فاركو بالدوري، ليثير التساؤلات حول ترتيب "كباتن" المارد الأحمر، لاسيما بعد رحيل علي معلول وعمرو السولية ورامي ربيعة وأكرم توفيق، بجانب جلوس محمد الشناوي القائد الأساسي على مقاعد البدلاء منذ انطلاق المسابقة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..

ترتيب كباتن الأهلي حسب أقدمية الظهور بقميص الفريق:

1- محمد الشناوي (أمام إنبي 6 مايو 2008)

2- محمود حسن تريزيجيه (أمام الزمالك 22 يوليو 2012)

3- محمد هاني (أمام اتحاد الشرطة 18 أكتوبر 2014)

4- أحمد رمضان بيكهام (أمام طهطا 15 يناير 2015)

5- محمد شريف (أمام وادي دجلة 17 أبريل 2018)

6- حسين الشحات (أمام فيتا كلوب 12 يناير 2019)

7- ياسر إبراهيم (أمام شبيبة الساورة 18 يناير 2019)

8- محمد مجدي أفشة (أمام بيراميدز 17 أغسطس 2019)

9- أليو ديانج (أمام اطلع بره 23 أغسطس 2019)

10- مصطفى شوبير (أمام الترسانة 30 سبتمبر 2020)

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها السادسة مساء الاثنين 25 أغسطس الجاري باستاد غزل المحلة، فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري بعد 4 مباريات، فشل خلالها الفريق الأحمر فى تحقيق الانتصار.

وخلال 3 مباريات بكأس العالم للأندية 2025، اكتفى الأهلي بتعادلين وتعرض لهزيمة، قبل أن يتعادل 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة يتيمة.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 عن حصول الأهلى على راحة "باي" في الجولة الثالثة بالدوري على أن يواجه غزل المحلة بالجولة الرابعة.

ويتطلع المارد الأحمر، بقيادة خوسيه ريبيرو، لمواصلة مشواره فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري فى أول تحدٍ محلي للمدرب الإسباني مع الأهلي الذي تولى مسئولية تدريب الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما حتى الأمتار الأخيرة.

وانطلق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026، التي تقام بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط فى النسخة الأخيرة.