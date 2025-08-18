قيادي بحركة حماس: وافقنا على مقترح الوسطاء الجديد للتوصل لاتفاق حول غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 07:28 مساءً - أعلن القيادي البارز في حركة حماس باسم نعيم في تصريح صحفي مقتضب، الاثنين، أن الحركة سلمت ردها بالموافقة على مقترح الوسطاء الجديد للتوصل لاتفاق حول غزة.

أكدت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، أنّ حماس تعتبر المقترح بداية الطريق للحل الشامل وحماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

اوضحت المصادر أن المقترح يتضمن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية لمناطق محاذية للحدود لتسهيل حركة دخول المساعدات، وصفقة تبادل للأسرى تتضمن إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.