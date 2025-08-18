أخبار مصرية

وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 1/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 2/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 3/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 4/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 5/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 6/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 7/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 8/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 9/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 10/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 11/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 12/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 13/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 14/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 15/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 16/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 17/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 18/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 19/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 20/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 21/22
  • وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة 22/22

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  شارك الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، في فعاليات المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الذي خُصص لقراءة كتاب «الفانيد في حلاوة الأسانيد» للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، وذلك بالتنسيق بين الكلية وجمعية سفراء الهداية.

وقد أُقيم المجلس تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وبعناية الدكتور محمود محمد حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، وبحضور عدد من كبار علماء الحديث، إلى جانب لفيف من طلاب العلم ورواد المجالس العلمية.

ومن بين الحضور البارزين: الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور جلال الدين إسماعيل عجوة عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة، والأستاذ الدكتور محمد اللبان، بالإضافة إلى الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية، والأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، رئيس قسم أصول الدين ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة سابقًا، والأستاذ الدكتور محمد مهنا، أستاذ القانون الدولي العام في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار ما توليه وزارة الأوقاف من اهتمام بالغ بإحياء المجالس الحديثية ونشر علوم السنة النبوية، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ الفكر الوسطي، وربط الأئمة والدعاة وطلاب العلم بميراث العلماء، والأسانيد المتصلة بسيدنا رسول الله ﷺ، تعزيزًا للوعي الديني الصحيح، وتجديدًا للخطاب الديني.

وأشاد الوزير، بجهود الإمام جلال الدين السيوطي في موسوعيته وفكره.

وأكّد وزير الأوقاف أن ذكر الأسانيد في هذا السياق يهدف إلى بعث الهمم العلمية، داعيًا إلى إحياء المجالس الصيفية المخصصة لسرد كتب الصحيح والمسانيد مع الفقه والفهم والوعي، لما لها من أثر في تخريج محدِّثٍ متكامل الصنعة، يعيش أجواء الحديث من خلال المرويات، والمسموعات، والإحالات، والفوائد الحديثيّة، مما يؤسس عقلية ناقدة لا تنساق وراء الشائعات وتتحصن من فكر التطرف والإرهاب.

كما عبر الوزير عن دعمه لهذه المجالس العلمية، باعتبارها رافدًا مهمًّا لنشر الثقافة الإسلامية المتخصصة، ونموذجًا يُحتذى به في التعاون المؤسَّسي بين المساجد والجامعات والمراكز العلمية، لما تحقِّقه من دور فاعل في الحفاظ على الهوية الدينية، وإحياء سنن أهل العلم، وتعزيز الانتماء والاعتدال، في إطار رسالتها الدعوية القائمة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة.

686fd19b8c.jpg
6872bf99e6.jpg
cae608e010.jpg
ddb463b7de.jpg
b794acbcfd.jpg
6fb192ec97.jpg
df03018c2b.jpg
c684f1f220.jpg
fb772d9322.jpg
e4853a50cc.jpg
5a015d76c6.jpg
eff8c5f25b.jpg
b78dc6f7eb.jpg
49d18d4310.jpg
7a6814c740.jpg
5ff6ba38fe.jpg
44e5f91e93.jpg
97149087f5.jpg
78bb4bd551.jpg
12d66eb2c2.jpg
a86f520832.jpg
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا