وزير الخارجية: جهود مصر مستمرة بتوجيهات الرئيس السيسى لوقف العدوان على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 06:32 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الجهود المصرية التي تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتوقف للدفع الكامل للوصول إلى صفقة شاملة لوقف إطلاق النار بغزة، ووقف العدوان الغاشم وحقن دماء الشعب الفلسطيني والنفاذ الكامل للمساعدات دون أي قيود.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء مع عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الجهود مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، متابعًا: «أيادينا بيضاء، ومصر لديها مسؤولية ثابتة للتعاون وتتضامن وتقف بجانب الأشقاء في أوقات المحن».

وتابع: «هناك 5000 شاحنة مساعدات تقف على هبة الاستعداد للدخول للقطاع، لكن الجانب الإسرائيلي يضع كل العراقيل لإعاقة دخول المساعدات».

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.