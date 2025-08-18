نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام" يعلن انطلاق الدورة التدريبية رقم 61 للصحفيين الأفارقة من 18 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، انطلاق الدورة التدريبية رقم "61 " للصحفيين الأفارقة بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس، والتي تعقد بالتعاون مع وزارة الخارجية واتحاد الصحفيين الأفارقة.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الدورة عدد من اللقاءات مع الشخصيات الصحفية والسياسية، وكذلك بعض الزيارات الميدانية والسياحية والحضارية في مصر، بمشاركة 3 نقباء صحفيين من كوت ديفوار، وأوغندا، وجيبوتي، و27 صحفي من مصر، والجزائر، والكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وغانا، وكينيا، ومالي، وموريتانيا، كوت ديفوار، وأوغندا، وجيبوتي، والمغرب، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وتشاد، وتونس، وزامبيا، وزيمبابوي.

وحضر الافتتاح من الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشارة ريم هندي، وآمال عبدالمطلب، مدير عام مركز التدريب، والسفير أحمد حجاج، مستشار اتحاد الصحفيين الأفارقة، وأمين الاتحاد الدكتورة زينب عباس، وأعضاء الأمانة الفنية للاتحاد السفير الدكتور محمد حجازي، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، والكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأيمن عدلى رئيس لجنة التدريب بنقابة الإعلاميين، وعضو الأمانة الفنية باتحاد الصحفيين الأفارقة.