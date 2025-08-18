وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 05:34 مساءً - أجرى د. محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، زيارة إلى مستشفى العريش العام رافقه خلالها د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، وذلك لتفقد أحوال الجرحى الفلسطينيين بالمستشفى.

شملت الزيارة الإطلاع على مستجدات الرعاية الطبية التي يتلقاها الجرحى الفلسطينيين المتواجدين بالمستشفى في إطار ما تبذله مصر من جهود على صعيد استقبال آلاف المصابين والجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج، وما تم تقديمه من خدمات طبية وتدخلات جراحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين.

وقد حرص الجانبان على الإطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، والجهود المبذولة للتعامل الجراحي مع الإصابات المختلفة التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جانبه، أعرب د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني عن التقدير البالغ للرعاية التي يلقاها الجرحى الفلسطينيون في المستشفيات المصرية، مثنياً على الجهود المبذولة لعلاجهم وتوفير الخدمات الطبية والجراحية اللازمة.