نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المسلماني" وهاني أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل بماسبيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور هاني أحمد زويل، نجل العالم الكبير الدكتور أحمد زويل، بإزاحة الستار عن استديو أحمد زويل.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، قد أطلقت اسم العالم الكبير على استديو 45 إذاعة، باعتبار أن الإذاعة المصرية هي أول من قدّما الدكتور زويل في الإعلام العربي والدولي، وذلك عبر برنامج الإذاعية الشهيرة الأستاذة آمال فهمي، قبل سنوات عديدة من حصول الدكتور زويل علي جائزة نوبل

وقد حظي إطلاق اسم الدكتور زويل، عليكى استديو 45 بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

وقد أعرب هاني أحمد زويل عن سعادته الغامرة، لإطلاق اسم والده على استديو بماسبيرو، الذي يُعد أحد أكبر قلاع القوة الناعمة العربية.