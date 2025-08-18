انهيار جزئي في عقار قديم في حي الجمرك بالإسكندرية (صور)

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 04:34 مساءً - شهدت منطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية، انهيارا جزئيا بعقار بشارع صفر باشا دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع سفر باشا بمنطقة الجمرك وسط المحافظة دون وجود أي إصابات في الأرواح.
وعلى الفور انتقل المهندس محمد صلاح رئيس حي الجمرك ومأمور وضباط قسم شرطة الجمرك، لمكان العقار المنهار ترتفقهم سيارات الحماية المدنية بالمحافظة، ووضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح، وقام حي الجمرك باعمال إزالة الأجزاء العالقة بالعقار، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي جهات التحقيق.
انهيار عقار قي الجمرك الاسكندرية
انهيار عقار قديم في الجمرك بالإسكندرية
انهيار بعقار في الجمرك الاسكندرية