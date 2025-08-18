انهيار جزئي في عقار قديم في حي الجمرك بالإسكندرية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 04:34 مساءً - شهدت منطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية، انهيارا جزئيا بعقار بشارع صفر باشا دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع سفر باشا بمنطقة الجمرك وسط المحافظة دون وجود أي إصابات في الأرواح.