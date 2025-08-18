المحكمة تقرر تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات لجلسة 1 سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 04:34 مساءً - قررت محكمة جنح أكتوبر اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات، وذلك لاتهامهما بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهما، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

وقالت "رنا . ا" 26 سنة، إحدى الضحايا، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين فى محكمة جنح أكتوبر، إنه لا يوجد تصالح مع المتهمين، ومتمسكين بالحصول على حقوقهم القانونية.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة، ما أسفر عن إصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من (طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة)، بتضررها من قائدى (3 سيارات) لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها (طالبة " مصابة بجرح بالجبهة")، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ (3) سيارات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه (3 طلاب، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى) جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.