بحضور وكيل الأزهر ووزير الثقافة..انطلاق حفل تكريم الفائزين في مسابقة(ثقافة بلادي 2)

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الاثنين فعاليات حفل تكريم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي) في موسمها الثاني، التي عقدها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع وزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة)، برعايةٍ الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور/ محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة تنفيذية للدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وشهد الحفل حضور قيادات الأزهر الشريف، وعلى رأسهم وكيل الأزهر، فضلا عن حضور الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وعدد مِنَ السفراء وممثّلين عن المؤسَّسات الوطنيَّة، إلى جانب شخصيَّات أكاديميَّة وثقافيَّة وإعلاميَّة، في أجواء تعكس مكانة المسابقة وقيمتها المعرفيَّة والثقافيَّة.