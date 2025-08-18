نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد كمال مساعدًا لوزير التموين والتجارة الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس تقدير الكفاءات الشابة والخبرات المؤسسية، أصدر الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتكليف الأستاذ أحمد كمال بمنصب مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، مع استمرار عمله متحدثًا رسميًا باسم الوزارة.

السيرة المهنية لمساعد وزير التموين الجديد

ويمتلك أحمد كمال خبرة تنفيذية ومؤسسية تمتد لأكثر من 11 عامًا داخل الوزارة، شغل خلالها عددًا من المواقع القيادية والإشرافية، وشارك بفاعلية في متابعة وتطوير منظومات الدعم الغذائي وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، مع إسهام خاص في مشروعات تشغيل الشباب، إلى جانب العمل على تحسين أدوات الإعلام الحكومي وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي.

ويأتي هذا التكليف في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز قدرات العمل التنفيذي والمؤسسي بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.