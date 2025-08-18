نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: خصومات تصل إلى 18% على السلع الغذائية عبر منافذ وزارة التموين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الاتحاد العام للغرف التجارية حول مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.

خصومات من 5% إلى 18%

أكد التقرير أن وزارة التموين، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدأت في طرح خصومات تتراوح بين 5% و18% على نحو 640 سلعة غذائية تشمل منتجات محلية ومستوردات.

منافذ تغطي مختلف المحافظات

يتم توفير هذه السلع المخفضة عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة، التي يتجاوز عددها 1000 منفذ منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لضمان وصول الخصومات إلى أكبر عدد من المواطنين.