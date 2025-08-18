نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسبة تصل إلى 20% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية حول مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.

تخفيضات على السيارات الجديدة والمستعملة

أوضح التقرير أن أسعار السيارات المحلية والمستوردة انخفضت بنسب تتراوح بين 10% و20%، سواء كانت جديدة أو مستعملة، مع توفير تمويل طويل الأجل دون مقدم لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تخفيضات إضافية على السلع المدرسية والحواسب

كما شمل التقرير الإعلان عن خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب العمل على إطلاق مبادرة مماثلة لخفض أسعار الحواسب ومستلزماتها مع توفير برامج تمويل ميسرة.

طرح سلع غذائية بأسعار أقل

تضمنت الإجراءات أيضًا قيام وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح نحو 640 سلعة غذائية بأسعار مخفضة عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية التي تضم أكثر من 1000 منفذ بجميع محافظات الجمهورية.