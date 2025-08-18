نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن مبادرة خفض الأسعار التي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرًا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

تخفيض أسعار مستلزمات المدارس

أوضح التقرير أن أسعار مستلزمات المدارس انخفضت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار الجهود لإطلاق مبادرة جديدة لخفض أسعار الحواسب ومستلزماتها، على أن يتم توفيرها ببرامج تمويل طويل الأجل دون مقدم.

خصومات على السيارات الجديدة والمستعملة

كما أشار التقرير إلى خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة – سواء الجديدة أو المستعملة – بنسب تتراوح بين 10% و20%، مع تقديم تسهيلات في السداد وتمويل طويل الأجل دون مقدم.

طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة

تضمنت الإجراءات كذلك قيام وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح خصومات على نحو 640 سلعة غذائية تُنتجها أو تستوردها، عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.