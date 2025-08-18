نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة "تيكاد 9" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي متوجهًا إلى اليابان، ليمثل الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9"، المقرر انعقادها بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.

مشاركة رفيعة المستوى في الجلسة الافتتاحية

من المقرر أن يشارك مدبولي في الجلسة الافتتاحية للقمة، التي ستعقد بحضور رئيس الوزراء الياباني، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية والأفريقية، وذلك لمناقشة سبل دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين اليابان وإفريقيا.

لقاءات ثنائية مع منظمات وشركات يابانية

ووفقًا لبرنامج الزيارة، سيعقد رئيس الوزراء سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسئولين من منظمات يابانية وأفريقية، إلى جانب اجتماعات مع رؤساء كبرى الشركات اليابانية، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك.

منتدى الأعمال المصري الياباني

كما سيشارك مدبولي خلال الزيارة في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، الذي يجمع عددًا من كبرى الشركات المصرية واليابانية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في السوقين المصرية واليابانية.