نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستعرض تقرير اتحاد الغرف التجارية بشأن مبادرة خفض الأسعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن مبادرة خفض الأسعار، التي تم إطلاقها مؤخرًا بالتوافق بين الحكومة والاتحاد، وذلك خلال الاجتماعات الموسعة التي جمعت الحكومة بممثلي الغرف التجارية والصناعية وكبار المنتجين والسلاسل التجارية.

إجراءات موسعة لضبط الأسواق

أوضح التقرير أن الغرف التجارية بالمحافظات بدأت تنفيذ مبادرات لتوفير السلع المخفضة في نطاق كل غرفة، حيث تم خفض الأسعار بالفعل في أغلب المحافظات.

كما تقرر تبكير موعد الأوكازيون الصيفي، الذي انطلق منذ 4 أغسطس الجاري بمشاركة 2134 محلًا تجاريًا بزيادة 33% مقارنة بالعام الماضي، مع خصومات تتراوح بين 10% و50% وتستمر حتى موسم العودة للمدارس.

خصومات على السلع الغذائية والاستهلاكية

طرحت وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية خصومات من 5% إلى 18% على أكثر من 640 سلعة عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية التي تتجاوز 1000 منفذ في مختلف المحافظات.

المنتجون والمستوردون بالتعاون مع السلاسل التجارية قدموا خصومات من 5% إلى أكثر من 20% على العديد من السلع، تصل إلى 24% في بعض الأصناف، مع بدء ظهور عروض خارج السلاسل الكبرى.

استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة تقارب 10% في المتوسط.

خصومات على الأجهزة الكهربائية والمنزلية تتراوح بين 5% و35%، مع برامج تمويل طويلة الأجل دون مقدم.

تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية والسيارات

خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

الإعداد لمبادرة جديدة لخفض أسعار الحواسب ومستلزماتها مع توفير تمويل ميسر.

خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة – جديدة ومستعملة – بنسبة بين 10% و20%، مع تسهيلات في السداد.

أسواق مباشرة من المنتج إلى المستهلك

أكد التقرير استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارات التموين والتنمية المحلية بالتعاون مع الغرف التجارية، حيث تجاوز عددها 120 سوقًا بجميع المحافظات، لتوفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك وخفض تكاليف النقل والتداول بنسبة تصل إلى 15%.

استقرار أسعار السلع الأساسية وتوقعات بانخفاض أكبر

أشار التقرير إلى استقرار أسعار القمح والدقيق والسكر عند معدلاتها المنخفضة، مع انخفاض أسعار الدواجن واللحوم واستقرار أسعار الألبان والبيض، باستثناء ارتفاع طفيف في زيت الأولين.



وتوقع التقرير استمرار انخفاض أسعار السلع في الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار الجملة، وتوافر المعروض، وانخفاض القوة الشرائية، وزيادة المنافسة بين المنتجين والتجار.