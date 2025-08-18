نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وخلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

رسائل من القيادة القطرية

وصرّح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء القطري نقل إلى الرئيس السيسي تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكدًا حرص الدوحة على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة دعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

تأكيد على تطوير العلاقات الثنائية

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لأمير قطر، مشددًا على الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، بما يتناسب مع تطلعات الشعبين ويواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة

أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا من مصر وقطر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على:

ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

الإفراج عن الرهائن والأسرى.

الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

الدولة الفلسطينية.. الطريق إلى الاستقرار

شدد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.

إطلاق عملية إعادة الإعمار

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.